Le nom du film volé par des hackers à Disney désormais connu

Alors qu'une cyberattaque a frappé 150 pays, les studios Walt Disney sont la cible d'une autre attaque, relate le Hollywood Reporter citant le PDG du groupe, Bob Iger. Selon le responsable, des hackers font chanter Disney pour obtenir une rançon en bitcoin, sans quoi ils menacent de diffuser le prochain film des studios.

Disney a refusé de payer la somme exigée, les pirates menaçant de leur côté de faire d'abord fuiter cinq minutes du film, puis des fragments de 20 minutes jusqu'à ce que les studios leur versent la somme voulue.

La compagnie collabore avec la police fédérale, qui a ouvert une enquête.

Le blockbuster qui serait tombé entre les mains des malfaiteurs est le cinquième volet de la série « Pirates des Caraïbes », « La Vengeance de Salazar », avec Johnny Depp et Javier Bardem, dont la sortie est prévue au cinéma le 24 mai en France et le 26 mai aux États-Unis. « Pirates des Caraïbes » est une franchise de médias cinématographique sur la piraterie produite par Jerry Bruckheimer et Walt Disney Pictures.

