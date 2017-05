Daech au bord d'une «défaite totale» à Mossoul, selon la coalition

© AFP 2017 Aris Messinis 600.000 personnes ont fui leur foyer sur fond d'opération de Mossoul

La coalition internationale anti-Daech a complétement encerclé les terroristes dans la ville irakienne de Mossoul, relate l'agence Reuters se référant au porte-parole de la coalition internationale anti-Daech, le colonel américain John Dorrian.

Selon l'agence, à l'heure actuelle, les djihadistes de Daech ne contrôlent « que 12 kilomètres carrés » dans la deuxième plus grande ville irakienne.

L'offensive de l'armée irakienne visant à repousser les djihadistes de Daech de la région de Ninive et de sa capitale, Mossoul, a été lancée en octobre 2016. Depuis le début de l'opération, 600 000 personnes ont dû fuir leur foyer, selon les données officielles irakiennes.

