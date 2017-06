La CIA surveillait les internautes, selon les nouveaux fichiers publiés par WikiLeaks

Les documents révélant le projet CherryBlossom (Floraison des cerisiers) de l'Agence centrale de renseignement (CIA), ayant pour but de surveiller l'activité des utilisateurs d'Internet, ont été publiés par WikiLeaks, informe le compte Twitter de l'organisation :

D'après les fichiers rendus publics, CherryBlossom avait pour objectif de développer des dispositifs visant les réseaux sans fil, tels que les routeurs sans fil et les points d'accès, afin d'opérer une surveillance. Ces dispositifs sont largement utilisés dans les réseaux Internet domestiques, ainsi que dans les lieux publics (bars, hôtels, aéroports…) et dans les moyennes entreprises. Ainsi, depuis des années, CherryBlossom ciblait les routeurs sans fil de DLink, Belkin et Linksys.

© AFP 2017 Philippe Huguen «Pandemic», un nouveau malware de la CIA dévoilé par WikiLeaks

Le précédent lot de documents de la CIA, portant sur le projet Pandemic, a été publié le 2 juin et a dévoilé l'existence de ce logiciel malveillant capable de modifier des fichiers lors de leur transfert.

WikiLeaks a publié le premier lot de documents piratés de la CIA le 7 mars, promettant qu'il s'agirait de la plus grande campagne de révélation sur l'agence de renseignement. Elle comprend plus de 8 700 documents et fichiers qui étaient conservés dans un réseau interne isolé du Centre de cyber-espionnage basé au quartier général de la CIA à Langley, en Virginie.