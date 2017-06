Le Président serbe nomme une femme à la tête du gouvernement

Le Président serbe Aleksandar Vucic a nommé jeudi Ana Brnabic, 41 ans, au poste de Premier ministre, ce qui en fait la première femme à diriger le gouvernement à Belgrade et la première personnalité ouvertement homosexuelle à accéder à cette fonction.

« J'ai décidé de proposer la candidature d'Ana Brnabic au parlement pour le poste de Premier ministre. Elle possède les qualités personnelles et professionnelles pour exercer ces fonctions », a indiqué M. Vucic devant les journalistes.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky La Serbie ne rejoindra aucun bloc militaire et restera neutre, selon Vucic

Selon le Président, la nouvelle Première ministre devra « garantir le renforcement de la position de la Serbie sur la scène internationale […] et sur la voie de l'intégration européenne ».

« Servir mon pays est pour moi le plus grand honneur. Je travaillerai avec dévouement et de manière responsable avec beaucoup d'amour et d'honnêteté », a réagi Ana Brnabic.

La désignation d'Anna Brnabic doit être approuvée la semaine prochaine par le parlement, où le camp présidentiel dispose d'une large majorité.

Chef d'entreprise, Ana Brnabic a été ministre de l'Administration d'État et de l'autonomie locale dans le gouvernement d'Aleksandar Vucic. La nomination d'une lesbienne au poste de ministre avait suscité le mécontentement des membres du parti d'Aleksandar Vucic. Mais Aleksandar Vucic avait insisté sur son choix en rappelant son « parcours professionnel impeccable » : « Ses choix personnels ne m'intéressent pas […], seuls les résultats ».