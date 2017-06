Bientôt des wagons de métro réservés aux femmes en Turquie

La mairie de la ville de Bursa, dans le nord-ouest de la Turquie, a entamé un projet qui prévoit de réserver des wagons de métro exclusivement aux femmes, relate l'agence Anadolu.

Selon le maire de la ville, Recep Altepe, cette innovation rendra le trajet des femmes dans les transports publics plus confortable. «Ce n'est qu'une des options pour les citoyens. Il ne s'agit pas de dire que les hommes et les femmes ne pourront plus se trouver dans un même wagon», a indiqué le responsable.

Les autorités municipales, souligne le maire, n'ont pas pour objectif de discriminer les femmes et le projet a été salué par différents groupes au sein de la population. Le projet sera réalisé malgré les critiques de la part de l'opposition, a-t-il ajouté, rappelant que les wagons strictement féminins existaient également dans d'autres pays, dont les États-Unis et le Japon.

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, députée du Parti républicain du peuple, s'est opposée à ce projet. «Nous comprenons qu'il ne s'agit que du début. Une telle approche ne peut pas régler les problèmes auxquels se heurtent les femmes», a-t-elle indiqué.

L'opposition a déjà maintes fois protesté contre les initiatives du Parti de la justice et du développement, actuellement au pouvoir, qui viseraient à islamiser le pays et à renoncer aux principes laïcs.