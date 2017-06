Les USA livrent 90 camions d'armes à l'opposition syrienne

© REUTERS/ Rodi Said Les FDS aux portes de la vieille ville de Raqqa, bastion de Daech en Syrie

Une source au sein des Forces démocratiques syriennes contactée par Sputnik a fait savoir que les FDS avaient reçu un nouveau lot d'armes et de blindés américains.

«Dans le cadre de l'opération de libération de Raqqa, les États-Unis nous ont livré des véhicules blindés et des armes, dont des mortiers, des roquettes thermoguidées, des mitrailleuses lourdes, des fusils d'assaut, des jumelles de vision nocturne et des kits de déminage», a annoncé l'interlocuteur de Sputnik.

Les Forces démocratiques syriennes délogent Daech de Tabqa

Toujours selon la source, les armes et les blindés US ont été transportés en Syrie à bord de 90 camions via le nord de l'Irak.

«Cette fois-ci, nous avons reçu un important nombre de blindés, dont nous avons grand besoin sur fond de combats acharnés entre nos forces et les djihadistes de Daech dans trois quartiers de Raqqa», a indiqué le combattant.

L'opération de libération de Raqqa, occupée par Daech depuis 2013, a débuté en novembre 2016 avec le soutien des commandos américains et de l'aviation des États-Unis et d'autres pays de la coalition internationale. Les unités des FDS, composées essentiellement de Kurdes syriens, mènent des combats au sol.