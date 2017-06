Le Bourget: un haut responsable de la société russe d’armement agressé près de Paris

Le chef de la délégation représentant l'Agence russe d'exportation d'armements Rosoboronexport au Selon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget a été mardi victime d'une agression, a fait savoir Maria Vorobiova, porte-parole du Service fédéral russe pour la coopération militaire et technique (FSVTS).

«Le 20 juin 2017 au soir, Sergueï Kornev, […] a été victime d'agression et de cambriolage dans la région de Saint-Denis, près de Paris», a-t-elle indiqué.

Selon la porte-parole, au moment de l'attaque M.Kornev était sur le chemin du retour du Salon du Bourget et se trouvait à bord d'une voiture.

© Sputnik. Sergey Mamontov Des armes russes prêtes à être livrées à l’Otan, mais sous conditions

«Lorsqu'il quittait en voiture le tunnel, les cambrioleurs ont brisé une vitre et, menaçant de lui faire subir des violences physiques, ont exigé son argent et ses objets de valeur», a-t-elle détaillé, avant de poursuivre: «Grâce à sa réaction rapide et sa maîtrise de soi, Sergueï Kornev a pu conserver son passeport et ses documents.»

La porte-parole a ajouté que le responsable avait été légèrement blessé dans l'attaque et que son état actuel ne suscitait pas d'inquiétudes. Le chauffeur est quant à lui sain et sauf.

Selon Mme Vorobiova, quatre personnes ont été interpellées dans l'enquête de l'incident. L'ambassade de Russie en France coopère en ce moment avec les forces de l'ordre françaises dans le cadre du dossier.