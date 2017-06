Tusk: le «rêve» d'un maintien du Royaume-Uni dans l'UE toujours possible

Le Royaume-Uni peut demeurer dans l'Europe malgré le début lundi des négociations officielles sur le Brexit, a déclaré jeudi le président du Conseil européen Donald Tusk lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

«Certains amis britanniques m'ont demandé si le Brexit est réversible et si le Royaume-Uni restera dans l'Union. Je leur ai dit qu'en fait, l'Union européenne a été bâtie sur des rêves qui semblaient impossibles à réaliser, donc qui sait?», a indiqué M.Tusk.

© AFP 2017 JUSTIN TALLIS L'UE veut tirer un maximum de profit du Brexit

Le président du Conseil européen a ensuite cité la chanson Imagine de John Lennon: «You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one» («Vous pouvez dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul»).

Londres et Bruxelles ont entamé officiellement les négociations sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le 19 juin, soit trois mois après le déclenchement de l'article 50 qui règle la sortie d'un pays de l'UE. Les discussions doivent durer jusqu'au mois de novembre 2018. Ensuite les deux parties auront six mois pour ratifier les ententes au niveau des parlements nationaux. Le Royaume-Uni pourrait sortir de l'UE le 29 mars 2019.

Selon M.Tusk, les négociations sur le Brexit sont un processus des plus complexes, mais l'Union européenne y est prête.