«Le prince héritier saoudien remplacé à cause des relations avec les USA»

Les différences dans les affiliations politiques de l'ex-prince héritier Mohammed Ben Nayefn et du roi Salman d'Arabie saoudite ainsi que leurs relations avec les autorités américaines ont été à l'origine du remplacement de ce premier par le jeune fils du roi, Mohammed Ben Salman, a déclaré à Sputnik l'expert saoudien Muhammed al Masari.

«Cette décision était attendue à cause de la différence des vues politiques exprimées par le roi et l'ancien prince héritier. Mohammed Ben Nayef entretient des liens étroits avec les industriels américains, les militaires et le renseignement, qui le surnomme "le héros de la lutte contre le terrorisme"», a indiqué l'interlocuteur de Sputnik.

© AFP 2017 Alain Jocard Arabie saoudite: le fils du roi promu au rang de prince héritier

Et de préciser que le roi penchait plutôt pour «l'aile américaine des mondialistes et les sociétés financières».

D'après Muhammed al Masari, il y a désormais en Arabie saoudite des personnes qui misent sur l'appui de Donald Trump pour mettre en place une nouvelle politique extérieure et intérieure. Pourtant, cela n'est pas sans risques, le Président américain ne bénéficiant pas d'un soutien sans réserve à Washington.

«Les militaires et les industriels se sont prononcés contre sa décision d'envoyer un navire de guerre pour participer à des manœuvres conjointes avec le Qatar. Donald Trump, qui a donné le feu vert à l'Arabie saoudite pour qu'elle puisse devenir le leader dans la région, est attaqué par les forces politiques américaines», a ajouté Muhammed al Masari.