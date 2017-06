300.000 personnes pourraient contracter le choléra au Yémen

L'épidémie de choléra au Yémen ne faiblit pas. Selon la représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) Meritxell Relano, le nombre de malades du choléra dans le pays pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers de personnes.

«Le nombre de cas continue d'augmenter. Il est probable que d'ici fin août, le nombre des malades atteindra 300.000 personnes», indique l'Unicef.

© AP Photo/ Hani Mohammed Le Yémen frappé par le choléra: 500 morts et près de 42.000 cas suspects

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre total de cas suspects de choléra au Yémen se chiffrait à 185.301 personnes d'octobre 2016 jusqu'au 21 juin 2017. Plus de 37.000 personnes sont tombées malades du 13 au 19 juin. 1.233 cas ont eu une issue fatale.

D'après l'OMS, plus de 1 000 cas suspects sont diagnostiqués chaque jour, dont 600 chez des enfants.

Autre chiffre préoccupant: le nombre de personnes décédées enregistrées de fin avril à fin mai serait trois fois plus élevé que celui recensé durant la période allant d'octobre 2016 à mars 2017.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ancien président Ali Abdallah Saleh aux forces gouvernementales et aux milices populaires soutenant le Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi. Les rebelles contrôlent les territoires dans le nord du pays et la capitale Sanaa, où ils ont créé leurs organes de pouvoir.