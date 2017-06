Pour accélérer le rapatriement des migrants, l'UE restreint la délivrance de visas

Face à l'afflux de migrants, les Vingt-Huit se sont entendus vendredi pour recourir à «tous les moyens possibles, y compris […] la réévaluation des politiques de visa à l'égard des pays tiers», annonce Reuters.

Notamment, les États membres de l'UE ont décidé de restreindre les visas pour des pays comme le Bangladesh ou le Nigeria, refusant de reprendre leurs ressortissants qui n'ont pas reçu le droit d'asile en Europe.

© AFP 2017 Philippe Huguen Calais: des migrants et des associations poursuivent l’État en justice

«Nous pouvons utiliser les visas pour les convaincre d'accepter les rapatriements», a précisé un diplomate européen, ajoutant que la mesure viserait en priorité la classe dirigeante qui peut se permettre de voyager en Europe.

Selon les informations de l'agence Frontex, plus de 180 000 personnes se sont rendues en Italie via la Méditerranée centrale en 2016. La plupart sont des ressortissants africains, la majorité viennent du Nigéria, d'Erythrée, de Guinée, de Côte-d'Ivoire et de Gambie. En 2016, le nombre de migrants ayant péri ou disparu s'est élevé à plus de 5 000 personnes.