Glissement de terrain en Chine: Poutine présente ses condoléances

Le chef d'État russe a exprimé ses condoléances au Président chinois Xi Jinping après un glissement de terrain qui a ravagé ce samedi un village du sud-ouest du pays, faisant au moins six morts et plus d'une centaine de disparus.

«Dans un télégramme, le chef d'État russe a transmis ses condoléances et son soutien aux familles et aux proches des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés», indique un communiqué diffusé par le service de presse du Kremlin.

Un glissement de terrain a pratiquement anéanti un village du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Le bourg isolé de Xinmo a été frappé à 05h45 heure locale (21h45 GMT vendredi) par l'effondrement d'un pan de montagne dans la province du Sichuan, et 62 maisons ont été ensevelies. Les dépouilles de six habitants ont été retrouvées et 112 personnes sont toujours recherchées, selon les autorités locales de la ville de Maoxian.

Près de 2.000 personnes sont sur les lieux pour participer aux opérations de secours, d'après les autorités. Des dizaines des secouristes tentaient également de déplacer des rochers à l'aide d'une corde et à la force des bras.