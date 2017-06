Incendie au Pakistan: Moscou présente ses condoléances

Le dirigeant russe Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances au Pakistan suite à l'incendie meurtrier qui s'était produit dans la province du Punjab, selon le site du Kremlin.

«Veuillez accepter nos plus sincères condoléances pour les conséquences tragiques de l'incendie dans la province du Pendjab. Les Russes partagent la douleur de ceux qui ont perdu leurs proches dans la catastrophe et souhaitent une prompte convalescence à tous les blessés», lit-on dans un télégramme envoyé par le chef du Kremlin au Président et Premier ministre pakistanais Mamnoon Hussain et Nawaz Sharif.

Selon un bilan actualisé, 140 personnes ont trouvé la mort dans un incendie qui s'est produit dimanche au Pakistan, lorsqu'un camion-citerne d'hydrocarbures s'est renversé et que des passants se sont précipités pour récupérer le carburant répandu sur la chaussée. Le feu a également détruit plus d'une centaine de voitures, minibus et motos.

Les accidents de la route meurtriers sont fréquents au Pakistan en raison notamment du mauvais état des routes, du manque d'entretien des véhicules et de l'imprudence des conducteurs. En 2015, au moins 62 personnes avaient péri dans le sud du pays, lorsque leur bus était entré en collision avec un camion-citerne de pétrole.