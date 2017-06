La chasse israélienne tire sur un blindé syrien à Quneitra

Un chasseur israélien a attaqué ce dimanche un véhicule blindé des forces armées syriennes aux alentours de la ville de Quneitra, dans le sud-ouest de la Syrie, rapporte la chaîne libanaise Al Mayadeen se référant à une source militaire renseignée.

D'après la source, l'aviation israélienne a en outre visé les positions de l'armée syrienne dans cette région.

© AFP 2017 JALAA MAREY Moscou dévoile qui Israël a frappé sur le plateau du Golan

Le service de presse de Tsahal a pour sa part déclaré dans un communiqué que l'Armée de défense d'Israël avait à nouveau attaqué les positions de l'artillerie syrienne et un véhicule chargé de munitions suite au tir de projectiles réalisé depuis le sol syrien en direction du plateau du Golan, territoire contesté entre Israël et la Syrie et contrôlé par l'État hébreu.

Samedi, l'aviation israélienne a annoncé avoir pris pour cible les troupes et l'artillerie syriennes suite à la chute d'une dizaine d'obus sur le Golan.

Le ministère russe de la Défense a toutefois précisé dans son commentaire à Sputnik que les frappes en question avaient visé des véhicules blindés de l'organisation terroriste Front al-Nosra et non pas des matériels de l'armée syrienne.