Porochenko: les USA seront plus actifs dans le règlement du conflit dans le Donbass

La partie ukrainienne salue l'augmentation du rôle de Washington dans le processus de règlement de la situation dans le Donbass, a déclaré le Président ukrainien, Piotr Porochenko. Selon lui, lors de sa visite aux États-Unis, les autorités américaines lui ont donné l'assurance que Washington serait plus actif en ce qui concerne le conflit dans le sud-est du pays.

«Nous nous prononçons pour le maintien du Format Normandie et des accords de Minsk et saluons, et avons reçu l'assurance de cela, en particulier en termes d'augmentation du rôle des États-Unis dans ce processus», a noté dimanche Porochenko à l'antenne de la télévision ukrainienne.

Selon lui, le Président américain, Donald Trump, utilisera sa première rencontre avec Vladimir Poutine afin de convaincre Moscou que les tentatives russes d'exercer des pressions sur Kiev ne servent à rien. De plus, Porochenko se prononce pour l'adoption d'une «feuille de route» de Minsk II «déterminant clairement des dates concrètes, quand et quoi doit être réalisé».

© Sputnik. Mikhail Palinchak Porochenko dévoile des détails sur les livraisons d’armes américaines à Kiev

Début mai, le Sénat américain a approuvé le projet de budget fédéral jusqu'au 30 septembre 2017, qui prévoit que les États-Unis continuent de fournir une aide financière à l'Ukraine d'un montant de près de 410 millions de dollars (367 millions d'euros), comprenant le soutien militaire.

Les autorités ukrainiennes ont lancé en 2014 une opération militaire contre les républiques de Lougansk et de Donetsk, qui avaient proclamé d'une manière unilatérale leur indépendance après le coup d'État en Ukraine en février de la même année. Selon l'Onu, le conflit a déjà fait 10.000 victimes.