Vers la «formule Macron» pour le règlement du conflit dans le Donbass

Le Président ukrainien Piotr Porochenko a déclaré ce lundi être tombé d'accord avec son homologue français Emmanuel Macron sur la préparation dans le cadre du format Normandie d'un projet de règlement du conflit dans le Donbass. Les propositions en question pourraient recevoir l'appellation de «formule Macron».

«Notre entente est de mettre sur papier les projets d'éventuelles solutions du format Normandie, il possible qu'ils reçoivent le nom de "formule Macron". Nous pourrons proposer à la société le projet de paix et de désoccupation de l'est de l'Ukraine», a déclaré Piotr Porochenko lors d'une conférence de presse à Paris à l'issue de sa réunion avec le chef de l'État français.

Les autorités ukrainiennes ont lancé en 2014 une opération militaire contre les républiques de Lougansk et de Donetsk, qui avaient proclamé d'une manière unilatérale leur indépendance après le coup d'État en Ukraine en février de la même année. Selon l'Onu, le conflit a déjà fait 10.000 victimes.

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka Donbass: les pilonnages se poursuivent en dépit de la trêve

Le règlement du conflit a été évoqué, entre autres, par un groupe de contact à Minsk, qui a adopté, depuis septembre 2014, trois documents réglementant les démarches visant à la désescalade du conflit. Toutefois, malgré les accords de cessez-le-feu, les échanges de tir continuent.

Le format Normandie désigne les réunions quadripartites entre Berlin, Moscou, Kiev et Paris pour résoudre la crise qui embrase l'Ukraine. «Normandie» fait référence à une première rencontre dans le Calvados entre le Président russe et son homologue ukrainien, organisée sous l'égide du Président français de l'époque François Hollande et en présence de la chancelière allemande Angela Merkel en marge des commémorations des 70 ans du Débarquement allié, le 6 juin 2014.