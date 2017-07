Le bilan de l’attentat de Damas atteint 20 morts

Les explosions qui se sont produites dimanche matin à Damas ont fait au moins 20 morts, a annoncé l'agence syrienne SANA.

Le bilan précédent faisait état de 13 morts et de 29 blessés.

© AP Photo/ Hassan Ammar, File L’armée syrienne déloge les terroristes de cinq quartiers de Damas

Le ministère syrien des Affaires étrangères a adressé dimanche des lettres au secrétaire général António Guterres et au Conseil de sécurité de l'Onu notant que les explosions de Damas et d'autres attaques terroristes survenaient à quelques jours des négociations sur le règlement de la situation en Syrie qui auront lieu les 4 et 5 juillet à Astana, au Kazakhstan, et le 10 juillet à Genève, en Suisse.

Trois terroristes-kamikazes au volant de voitures piégées avaient l'intention de se faire exploser à Damas, mais les forces de l'ordre ont pu arrêter deux véhicules. Le troisième terroriste a actionné sa charge explosive au centre de la capitale syrienne, sur la place Tahrir.