Extradition d’un pilote russe: Moscou déplore le nouveau refus US

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a déploré la décision prise par Washington au sujet du pilote russe Konstantin Yarochenko, détenu aux États-Unis.

«Nous avons de nouveau reçu un refus de transférer Konstantin Yarochenko en Russie dans le cadre du mécanisme de la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées. Nous le déplorons profondément», a-t-il déclaré dans une interview au quotidien Izvestia.

Toujours selon lui, «Washington ne doit pas se faire d'illusions s'il pense que nous relâcherons notre attention concernant le sort de Konstantin.»

«Ce sujet est l'une des questions clés dans l'agenda des problèmes non résolus dans nos relations (avec les États-Unis, ndlr), tout comme les actes illicites de la police américaine, qui agit en contournant les ententes en vigueur et empiète sur les droits de nos citoyens en allant jusqu'à enlever des gens en avançant des prétextes imaginaires», a ajouté M.Riabkov.

En septembre 2011, un tribunal américain a condamné M. Yarochenko à 20 ans de prison. Selon le bureau du procureur du district sud de New York, M. Yarochenko a été engagé pour transférer par avion de la cocaïne de l'Amérique du sud à l'Afrique, et ensuite aux États-Unis. Actuellement, il purge sa peine dans la prison de Fort Dix (New Jersey).

En février 2014, M. Yaroshenko a commencé à se plaindre de douleurs au cœur, de vertiges et de nausées, craignant que celles-ci soient des symptômes d'une crise cardiaque imminente. En mai 2015, le juge a rejeté la demande de réexamen de la défense. Moscou a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation au sujet de la santé du pilote et fait savoir sa détermination à travailler pour faire respecter à Washington les droits du prisonnier.

En avril 2016, la Cour d'appel de New York a refusé de réviser la condamnation de M.Yarochenko.