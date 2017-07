Poutine présente ses condoléances à l'Allemagne après le grand accident routier

Vladimir Poutine a présenté lundi ses condoléances à la partie allemande après qu'au moins 18 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation plus tôt dans la journée.

«Madame la chancelière fédérale, monsieur le ministre-président, acceptez mes profondes condoléances concernant les conséquences tragiques de l'accident routier en Bavière. Je vous prie de transmettre mes paroles de sympathie et de soutien aux familles endeuillées, ainsi que mes vœux de guérison à tous les blessés», est-il indiqué dans la déclaration du dirigeant russe, publiée sur le site du Kremlin.

Un important accident de la route est survenu lundi matin sur l'autoroute A9 au sud de l'Allemagne près de Münchberg, dans une zone forestière et montagneuse à la limite des länder de Bavière et de Thuringe, non loin de la frontière tchèque. Un bus, avec 46 passagers et deux chauffeurs à bord, s'est embrasé après une collision avec un camion faisant au moins une trentaine de blessés, dont deux en état critique. La police du district bavarois de Haute-Franconie a confirmé la mort de 18 personnes, y compris un des chauffeurs.

Le conducteur du camion n'a pas été blessé. Les autorités ont lancé une enquête pour éclaircir les circonstances de l'accident.