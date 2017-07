Les USA attaquent des positions du groupe terroriste Al-Shabbaab en Somalie

Des positions du groupe terroriste somalien Al-Shabbaab ont été attaquées à midi le 2 juillet par des militaires américains stationnés sur le continent africain, selon le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM). À l'heure actuelle, le Commandement ne possède pas d'information sur les résultats de l'opération et communiquera à ce sujet le plus vite possible.

Fin mars, le Président des États-Unis, Donald Trump, a élargi les pouvoirs des troupes américaines pour lutter contre le groupe terroriste Al-Shabbaab afin d'appuyer des opérations de la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) et des forces de sécurité somaliennes.

Une attaque revendiquée par les islamistes du groupe Al-Shabbaab a fait 10 morts et une quinzaine de blessés à Mogadiscio, en Somalie, fin juin. Plus tôt, plus de 30 personnes avaient trouvé la mort et près de 40 autres avaient été blessées dans l'assaut d'un restaurant dans le centre de Mogadiscio.

La Somalie est plongée dans le chaos et la guerre civile depuis la chute de Siad Barre en 1991. La seule autorité somalienne reconnue par la communauté internationale est le gouvernement fédéral qui contrôle la capitale Mogadiscio et ses alentours. Les autres régions somaliennes sont gouvernées par des seigneurs de guerre et différentes factions.

Des clans locaux et des mouvements islamistes radicaux dont Al-Shabbaab, lié au réseau terroriste international Al-Qaïda, contrôlent plusieurs régions dans le sud et l'est du pays. Le groupe mène une lutte armée contre le gouvernement central de la Somalie.