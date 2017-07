Ankara dénonce un tir «déraisonnable» des bateaux grecs contre un navire cargo turc

La Turquie a fermement condamné un tir «déraisonnable» contre un navire marchand turc par les gardes-côtes grecs en mer Égée, selon un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères.

«Il n'y a aucune raison d'ouvrir le feu contre un navire marchand non armé. Notre seule consolation est que personne n'a été blessé suite à cet incident. Nous condamnons fermement cette action déraisonnable des autorités grecques, qui ont violé le droit à la vie», indique le communiqué.

Les autorités grecques ont expliqué cet incident par le fait qu’elles avaient obtenu des informations anonymes indiquant que le navire, battant pavillon turc, transportait de la drogue, alors qu'il se trouvait dans les eaux territoriales grecques.

«Le capitaine du navire ACT a désobéi aux ordres et aux signaux sonores des autorités portuaires, et par conséquent, des coups de semonce ont été tirés pour l'arrêter. Cependant, l’ACT a poursuivi sa route et est retourné dans les eaux territoriales turques», a indiqué le service de presse de la garde côtière grecque.

© AFP 2017 ARIS MESSINIS La garde côtière grecque ouvre le feu contre un navire cargo turc en mer Égée

Plus tôt, le navire cargo ACT, battant pavillon turc, a essuyé des tirs des bateaux de la garde côtière grecque en mer Égée, après que le capitaine du bateau aurait ignoré la demande de s’amarrer dans le port de l'île de Rhodes pour vérifier sa cargaison.

L'équipage du navire marchand a compté 36 impactes de tirs et 16 trous de balles dans la coque du bâtiment.