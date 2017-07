L'UE examinera la possibilité de renforcer les sanctions contre la Corée du Nord

L'Union européenne considérera la possibilité de renforcer les sanctions contre la Corée du Nord à la lumière du dernier lancement d’un missile balistique par Pyongyang et exhorte les autorités nord-coréennes à arrêter ces lancements et à abandonner le programme nucléaire et militaire, selon une déclaration d’un représentant officiel de la chef de la diplomatie européenne.

«L'Union européenne examinera une réaction appropriée en étroite collaboration avec ses partenaires principaux et conformément à la position du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris la possibilité de nouvelles mesures restrictives», précise un communiqué.

© AFP 2017 JUNG Yeon-Je La Corée du Nord a «testé pour la 1ère fois avec succès» son missile balistique

Selon lui, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, «dans les prochains jours, négociera avec les ministres des Affaires étrangères des partenaires internationaux pour discuter de la réponse internationale, y compris la possibilité de nouvelles sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies».

La Corée du Nord a effectué mardi matin, à 9h40 heure locale, un nouveau tir de missile intercontinental en direction de la mer du Japon. Le missile à moyenne portée tiré depuis l'aéroport de Panghyon aurait parcouru 930 km, le vol a duré 40 minutes. Le missile s'est écrasé en mer du Japon et n'a pas causé de dommages.