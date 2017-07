Au moins 26 morts dans une fusillade dans le nord du Mexique

Au moins 26 personnes ont été tuées mercredi dans une fusillade survenue dans le nord du Mexique, a déclaré un porte-parole du Parquet de l’État de Chihuahua.

​​Deux groupes armés ont été impliqués dans l'incident, qui a eu lieu près de la communauté rurale de Las Varas, a déclaré le porte-parole Felix Gonzalez à Reuters, ajoutant que le nombre de morts pourrait augmenter.

Une trentaine de personnes sont mortes suite à une #fusillade survenue près de la communauté rurale de #LasVarashttps://t.co/SY0DWPNvoH pic.twitter.com/ucRwwzBzo7 — Sputnik France (@sputnik_fr) July 5, 2017

​Plus tôt, le corps brûlé d'un journaliste mexicain, qui avait été enlevé il y a plus d'un mois dans l'État de Michoacan (ouest), a été retrouvé par des policiers et des militaires près de la route entre Lombardia et Nueva Italia.