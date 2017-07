L’Onu prête à saluer l’accord sur la désescalade de la situation en Syrie

Interviewé par Sputnik, le porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (Onu), Stéphane Dujarric, a signalé que l'accord sur la désescalade de la situation dans le sud-ouest de la Syrie pourrait être salué par l'Onu.

Un accord éventuel ferait l'objet d'une coopération internationale.

«Nous avons encore besoin d'examiner les détails, mais nous saluons tout accord qui pourra mener à l'amélioration des conditions de vie pour le peuple syrien et donner une impulsion positive avant les négociations à Genève», a-t-il indiqué.

Vendredi 7 juillet, en s'exprimant au sommet du G20 à Hambourg, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a déclaré que son pays continuait le travail conjoint avec la Russie et la Jordanie portant sur un accord concernant les forces de sécurité qui seront présentes dans les zones de désescalade en Syrie et que le document pouvait être signé dans les plus brefs délais.