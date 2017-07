L’Otan fournira à l’Ukraine de l’équipement pour lutter contre les cyberattaques

L'Otan compte fournir à l'Ukraine de l'équipement qui protégera les institutions gouvernementales contre les hackers et permettra de détecter qui se cache derrière les cyberattaques visant le pays, a déclaré lundi le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg, en visite à Kiev pour une réunion de la Commission Otan-Ukraine.

«Un des domaines auxquels nous accordons une attention particulière dans la coopération avec l'Ukraine, c'est la cybersécurité. Nous sommes en train de fournir à l'Ukraine, aux principales institutions gouvernementales, de l'équipement qui permettra à l'Ukraine d'enquêter sur ceux qui se cachent derrière telles ou telles cyberattaques», a déclaré M. Stoltenberg.

Des dizaines d'entreprises et d'institutions européennes, notamment en Russie et en Ukraine, ont subi fin juin une vaste attaque virale effectuée par le rançongiciel, identifié comme une variante de Petya. Des serveurs gouvernementaux ukrainiens comptent également parmi les cibles, aux côtés d'opérateurs comme la banque PrivatBank et le métro de Kiev.

En attendant la réalisation de l'initiative de l'Otan à l'encontre de l'Ukraine, il ne reste qu'à se rappeler que la cyber-police ukrainienne a déjà saisi une société soupçonnée d'avoir organisé la cyberattaque massive Petya. Et il s'agirait d'une société ukrainienne.