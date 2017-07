Que cherchent les navires militaires US dans le port ukrainien d’Odessa?

Deux navires américains, le croiseur CG66 Hue City et le destroyer DDG64 Carney, viennent d'entrer dans le port d'Odessa en vue de prendre part aux manœuvres navales Sea Breeze 2017 avec des militaires de plusieurs autres pays, a annoncé le média local Doumskaya.net.

Selon ce portail, les navires ont accosté près du premier quai du nouveau terminal pour conteneurs.

«L'entrée de croiseurs américains à Odessa est un événement assez rare. La dernière fois cela s'est produit en 2011, quand nous avons accueilli l'Anzio et le Monterey», lit-on dans l'article relayé par Doumskaya.net.

© REUTERS/ Yoruk Isik La flotte russe de la mer Noire se dotera de trois frégates équipées de missiles Kalibr

Auparavant, il avait été annoncé que trois navires turcs, y compris un sous-marin, étaient arrivés à Odessa, et deux avions militaires appartenant à des pays membres de l'Otan avaient atterri dans l'aéroport de la ville. En outre, le gouvernement américain a envoyé un avion de lutte anti-sous-marine Boeing P-8 Poseidon et quelque 800 marins et fusiliers marins.

La flotte russe de la mer Noire va surveiller en permanence l'entraînement naval Sea Breeze 2017, a fait savoir à Sputnik une source officielle en Crimée. Cela comprend la reconnaissance aérienne, les escortes navales, etc.

Les manœuvres Sea Breeze se dérouleront en mer Noire du 10 au 22 juillet. Outre l'Ukraine et les États-Unis, 17 autres pays vont y participer, dont la Belgique, la Bulgarie, la France, le Royaume-Uni et la Turquie.