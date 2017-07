Moscou: les zones sécurisées en Syrie permettront de séparer l’opposition des terroristes

Les progrès obtenus dans la mise en place de zone visant à instaurer une trêve durable dans plusieurs régions de la Syrie permettront de rendre plus efficace la lutte antiterroriste, en séparant l'opposition des terroristes, estime le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

«Les zones de désescalade permettent de réaliser ce que nous cherchions à obtenir depuis longtemps de nos partenaires américains, soit le distinguo entre les groupes d'opposition armés et les terroristes de Daech, d'Al-Qaïda, du Font al-Nosra ainsi que d'autres groupes reconnus comme tels par le Conseil de sécurité de l'Onu», a-t-il expliqué.

Cette initiative approuvée en mai à Astana devra également déboucher sur la normalisation des relations entre les troupes gouvernementales et les groupes d'opposition armés, estime le ministre.

«Les conditions réunies contribuent à ce qu'ils cessent de s'affronter et qu'ils conjuguent leurs efforts dans la lutte antiterroriste», a-t-il résumé.

Le cessez-le-feu annoncé par Moscou et Washington vendredi après un tête-à-tête entre le Président russe et son homologue américain est entré en vigueur dimanche à midi (9h GMT). Cet accord de désescalade vise à faire cesser les affrontements entre troupes gouvernementales et groupes d'opposition dans la province de Deraa, frontalière de la Jordanie, et celle de Kouneitra, qui longe le plateau du Golan occupé par Israël.