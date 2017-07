Manifestations au Venezuela: sept soldats blessés par une explosion

Une explosion s'est produite lundi à Altamira, un quartier de la municipalité de Chacao à Caracas, a annoncé la radio Telesur citant le ministre de la Communication et de l'Information Ernesto Villegas.

«Sept soldats de la Garde bolivarienne ont été blessés lors d'une attaque à l'explosif à Altamira et deux autres ont été blessés par balle à La Thaona et San Antonio », a écrit M.Villegas sur Twitter.

Heridos siete GNB tras ataque explosivo en #TrancazoTerrorista hoy en Altamira y otros dos heridos de bala en La Tahona y San Antonio pic.twitter.com/SkMkmP0ZUq — Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 10 июля 2017 г.

En outre, le député Angel Alvarez Gil a annoncé la mort d'un adolescent au cours des manifestations.

Selon un dernier bilan présenté ce mardi par la procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega, les manifestations contre le chef de l'État vénézuélien, Nicolas Maduro, ont déjà fait plus de 90 morts.

De violentes manifestations se déroulent au Venezuela de manière quasi quotidienne depuis début avril, sur fond de crise économique sans précédent dans ce pays riche en hydrocarbures.

L'opposition, majoritaire au Parlement depuis les élections législatives de décembre 2015, accuse le Président Nicolas Maduro d'avoir plongé le pays dans le chaos économique et de l'inflation rampante, de bafouer les lois en vigueur et de recourir à la justice en vue d'incarcérer ses adversaires politiques. Les manifestants réclament le départ de M.Maduro de son poste et l'organisation d'une élection présidentielle anticipée.