La Russie ne compte pas sur des concessions de Trump

Trump veut une coopération plus étroite avec Moscou, selon un officiel américain

La Russie ne s'attend pas à des concessions de la part de Donald Trump et n'envisage pas d'en faire elle-même, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

«Personne ne s'attend à ce que le Président Trump fasse des concessions à Moscou, et Moscou ne s'y attend pas non plus. Quant au Président Poutine, il n'a jamais évoqué une quelconque concession en la matière», a indiqué M.Peskov.

Poutine explique pourquoi Moscou a de la sympathie pour Trump

Fin juin, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à l'encontre de 38 personnes physiques ou morales ukrainiennes et russes en raison du rôle présumé de Moscou dans le conflit ukrainien. Selon le secrétaire du Trésor des États-Unis, Steven Mnuchin, il ne peut y avoir d'allégement des sanctions «tant que la Russie n'aura pas rempli ses obligations dans le cadre des accords de Minsk».

Au début de l'année 2017, Donald Trump avait déclaré vouloir lever les sanctions contre la Russie si cette dernière aidait Washington à combattre les djihadistes extrémistes.