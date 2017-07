Apprendre la géographie grâce à l’iceberg détaché de l’Antarctique

© AFP 2017 TORSTEN BLACKWOOD Un iceberg 60 fois plus grand que Paris se détache de l’Antarctique

Comment peut-on décrire au mieux la taille spectaculaire de cet iceberg d'environ 6.000 kilomètres carrés et pesant plus de mille milliards de tonnes, qui s'est détaché du glacier Larsen C ce mercredi? La meilleure recette serait, semble-t-il, la comparaison avec son pays d'origine. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait de nombreuses agences de presse ainsi que des internautes publiant sur Twitter cette nouvelle qui a vite fait le buzz.

Alors, faisons un peu de géographie, sa taille pourrait être comparée à…

une fois les États-Unis

#Antarctique 1 ice shelf de la taille d'1 pays des #USA se détache: Larsen C ne provoquera pas de hausse du niveau de l'océan#IceBerg pic.twitter.com/FD79Q9DvPs — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 12 июля 2017 г.

​deux fois Moscou

Айсберг площадью в две Москвы откололся от антарктического ледника

Разлом в толще ледника Ларсена C, за которым… https://t.co/VsrBbTZCzh — Nurullayev Nuran (@TheReformator1) 12 июля 2017 г.

​ou 55 fois Paris

​peut-être bien à la superficie du Gard

​voire à 80 fois l'eau du Lac Léman

L'#iceberg détaché de l'#Antarctique en chiffres: 5800 km² (surface du Gard), 190 m d'épaisseur soir environ 80 fois l'eau du Lac Léman pic.twitter.com/pNBQX1GpKZ — Météo Villes (@Meteovilles) 12 июля 2017 г.

​et même à 80 fois l'île de Ré…

​Et qu'est-ce qu'on dirait par rapport aux cantons romands?

​N'oublions pas la superficie des Vosges!

🚨 Un énorme iceberg de 5800km² (soit la superficie des Vosges), s'est détaché de la barrière de glace #LarsenC, en #Antarctique. pic.twitter.com/T6btRUXJ0t — deSperate (@TMBKA2_) 12 июля 2017 г.

Il pourrait même être comparé au Var et à la Savoie!

Un immense #iceberg s'est détaché de la barrière de #Larsen en #Antarctique. Sa taille est semblable à la Savoie ou au Var! pic.twitter.com/PGUBaCKu2Q — Météo Express (@MeteoExpress) 12 июля 2017 г.

​Et même à la Corse!

📸 INSOLITE — Un iceberg de 5 800 km carrés, grand comme la moitié de la #Corse s'est détaché de Larsen C. #Antarctique pic.twitter.com/cPaeaUfnWV — La Plume Libre Live (@LPLdirect) 12 июля 2017 г.

10 fois Madrid, c'est dire!​

​​Il y en a ceux qui craignent les conséquences de cet évènement…

On va avoir des soucis dans peu de temps!!! Ça craint et sérieusement! C'est pas à coup de réunionnite aiguë va aller mieux😫#Antarctique — ElisaH (@passionsdelisah) 12 июля 2017 г.

​Tandis que les autres préfèrent répondre par leur ironie traditionnelle.

Ségolène Royal vient à peine d'être nommée ambassadrice pour les pôles Arctique et #Antarctique qu'un énorme iceberg s'est déjà barré. — Pierre de Jade (@PierredeJade1) 12 июля 2017 г.

​«Je viens d'entendre parler de cet iceberg qui s'est détaché. Je suis inquiet pour ces gars, sérieux»

​«Je vais construire un mur blanc ici »

Un iceberg de mille milliards de tonnes, l'un des plus gros jamais vus, s'est détaché du continent Antarctique, ont annoncé mercredi des chercheurs britanniques de l'Université de Swansea, au Royaume-Uni. Cependant, l'iceberg ne s'est pas encore éloigné de sa position car, selon les scientifiques, il pourrait reposer sur des collines sous-marines ou être retenu par des courants et des vents.

Selon les chercheurs, le détachement de cet iceberg a réduit de plus de 12% le volume de la plate-forme de glace Larsen C et le paysage de la péninsule antarctique a changé pour toujours.