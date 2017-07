Des militaires américains à Raqqa aux côtés des FDS

Les troupes américaines, surtout des forces spéciales, «conseillent, assistent et accompagnent» des combattants locaux faisant partie des FDS dans leur lutte contre Daech à Raqqa, a déclaré ce 12 juillet le porte-parole de l'opération Inherent Resolve, le colonel Ryan Dillon, cité par l'AFP.

Selon lui, les troupes des États-Unis ne sont pas impliquées directement dans les combats contre les terroristes mais réalisent des frappes aériennes et agissent plus près que les forces américaines soutenant l'armée irakienne à Mossoul.

© Sputnik. Ilya Pitalev Les détails de la libération de Raqqa livrés par un officier de l’armée syrienne

Le colonel a également ajouté que, dans le contexte des récentes avancées des FDS, les terroristes de Daech utilisaient de plus en plus de drones artisanaux équipés d'explosifs. Les djihadistes ont suivi la même tactique à Mossoul.

Depuis 2014, les États-Unis et leurs alliés mènent en Syrie et en Irak une opération contre les terroristes de Daech et accordent leur soutien dans cette lutte à l'opposition armée syrienne. Les FDS comprennent des unités kurdes, ainsi que des groupes de volontaires envoyés par les tribus arabes locales. L'aviation et les commandos américains soutiennent l'opération militaire malgré les protestations des autorités syriennes.