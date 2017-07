Un Néo-Zélandais arrêté à l'aéroport de Sarajevo avec des armes et des munitions

Un ressortissant néo-zélandais a été arrêté alors qu'il tentait d'embarquer à bord d'un avion à l'aéroport de Sarajevo avec 24 baïonnettes, une mitrailleuse et d'autres équipements militaires dans ses valises, a annoncé jeudi la police bosniaque.

Les autorités du pays ont ouvert une enquête pour «trafic d'armes et de matériel militaire» suite à la détention de l’homme, qui est intervenue mercredi.

La Bosnie, et plus généralement la région des Balkans, est une source d’approvisionnement majeure pour les trafiquants d'armes européens, du fait des nombreuses armes produites en ex-Yougoslavie et utilisées pendant les guerres dans la région dans les années 90, largement vendues aux milieux criminels de l'Ouest européen.

Selon une estimation des Nations unies datant de 2013, environ 3,5 millions de citoyens bosniaques possèdent illégalement environ 750.000 armes, en dépit d'un certain nombre de tentatives pour les récupérer après la guerre interethnique de 1992-1995.