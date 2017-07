Disneyland Californie augmente ses prix pour lutter contre les files d’attentes

L'administration du parc d'attractions Disneyland en Californie augmentera le prix des billets d'entrée lors des heures de pointe, tentant ainsi de réduire le temps d'attente pour les visiteurs, relate le journal Los Angeles Times.

«Nous continuons à travailler pour pouvoir faire face à la demande en élargissant le territoire du parc et en mettant en place de nouvelles attractions, ainsi que […] en effectuant des changements de prix saisonniers pour étaler les visites au cours de toute l'année», a déclaré Suzi Brown, une représentante de Disneyland.

Le prix d'un billet valable pendant un jour a augmenté de 70% de 2007 à 2017, alors que le nombre de visiteurs au cours de la même période a augmenté de 20 %. Pourtant, malgré les efforts de l'administration, la durée moyenne d'attente dans la queue pour les attractions les plus populaires a augmenté de 28% depuis deux ans et s'élève maintenant à 24,4%.

D'après le journal, les queues les plus longues se forment le samedi, surtout à la fin de décembre et en juillet. L'entrée la plus rapide dans le parc est possible le jeudi en septembre et en janvier.