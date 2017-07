Pétrole d’İskenderun: «La Russie, important partenaire potentiel de la Turquie»

Fatih Alpay, président du conseil des directeurs de la compagnie turque ARAR, qui se spécialise dans la prospection et la production de pétrole et de gaz naturel, a parlé à Sputnik des perspectives du golfe d'İskenderun, dans la province du Hatay (sud de la Turquie), sur le plan du développement de la production de pétrole et de gaz.

© AFP 2017 ADEM ALTAN La géoéconomie des relations Russie-Turquie

«À présent, nous avons cinq licences pour la prospection et quatre autres pour l'extraction. Nous produisons 600 barils de pétrole par jour. La plupart des licences actuelles dans le golfe d'İskenderun nous appartiennent», a déclaré l'interlocuteur de l'agence à l'issue de la 22e édition du Congrès mondial du pétrole à Istanbul.

Et d'ajouter que la Russie pourrait jouer un très grand rôle dans le développement de cette région.

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko, Pool Ankara-Moscou: vers un partenariat stratégique avec 100 mds USD de chiffre d’affaires

«Elle possède des technologies uniques en leur genre, méconnues du monde occidental. C'est pourquoi le partenariat entre Ankara et Moscou y pourrait être utile et efficace au plus haut niveau. La Russie connaît bien la région du golfe d'İskenderun, car elle y avait autrefois construit une usine métallurgique», a rappelé M.Alpay.

Selon ce dernier, l'est de la Méditerranée est au centre de l'attention des pays voisins, et Chypre et Israël projettent d'élargir leurs positions dans cette région.

«Notre plan à nous prévoit d'unir les activités dans les eaux du golfe à celles sur terre. L'union de ces deux volets permettrait de révéler le potentiel de cette région qui pourrait concurrencer Israël et Chypre», a conclu l'interlocuteur de Sputnik.