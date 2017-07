Les incendies entraînent l’évacuation de plus de 37.000 personnes au Canada

© AFP 2017 Franck PENNANT / AFP Incendie: plus de 750 ha ravagés par le feu dans les Bouches-du-Rhône (photos)

Près de 37.000 personnes ont dû être évacuées de la région canadienne de Colombie-Britannique, à l'ouest du pays, en proie à de violents incendies, relate lundi la chaîne CBS en citant les autorités. Attisées par des vents violents, les flammes ravagent depuis une semaine le centre de la province.

La progression des incendies a contraint les autorités à prendre de nouvelles mesures d'évacuation, dont la principale concerne la ville de Williams Lake, qui compte quelques 11.000 habitants.

Selon CBS, plus de 2.900 pompiers ainsi que 203 avions sont engagés dans la lutte contre les feux.

Avant les nouvelles mesures d'évacuation, les autorités estimaient à plus de 17.000 le nombre de personnes chassées de chez elles, depuis que la province a décrété l'état d'urgence, le 7 juillet, en raison des nombreux incendies qui se sont déclarés à cause de la chaleur et du temps sec.

Quelque 161 foyers d'incendie étaient encore actifs dimanche, a indiqué une porte-parole du service des incendies de Colombie-Britannique, Navi Saini.