La Russie envoie de l’aide humanitaire au Yémen

Le ministère russe des Situations d'urgence a envoyé un fret humanitaire de 20 tonnes au Yémen, a fait savoir le service de presse du ministère.

«À 13h56, un Il-76 du ministère russe des Situations d'urgence a décollé de l'aéroport Joukovskiï, près de Moscou, pour Sana. Il transportait à son bord plus de 20 tonnes d'aliments et de tentes à l'intention de la population, touchée par le conflit militaire», a indiqué un porte-parole du ministère.

© REUTERS/ Anees Mahyoub Le choléra au Yémen aurait fait plus de morts qu’on le dit

Pour le vol de retour, l'avion rapatriera à Moscou des citoyens russes et de la Communauté des États indépendants (CEI), soit des ressortissants d'anciennes républiques soviétiques, qui ont exprimé leur souhait de quitter la zone du conflit.

Ce n'est pas la première fois que la Russie organise ce genre d'intervention humanitaire. En 2015, les avions russes ont transporté au Yémen 23 tonnes de fret humanitaire.

Dans ce pays ravagé par plus de deux ans de guerre, plus de sept millions de personnes sont menacées de famine, dont 2,3 millions d'enfants mal nourris âgés de moins de cinq ans. La crise humanitaire a provoqué dans le pays une épidémie de choléra. Plus de 320.000 cas présumés de contamination ont été signalés dans la quasi-totalité des provinces du Yémen et au moins 1.740 personnes en sont décédées.