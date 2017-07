La Russie et l’Inde s’apprêtent à signer le contrat sur le chasseur FGFA

Le directeur général de la corporation Rostec, Sergueï Tchemezov, a évoqué la coopération russo-indienne dans l'aviation lors d'une conférence de presse dans le cadre du Salon international aérospatial de Moscou 2017.

© Sputnik. Ramil Sitdikov MAKS-2017: Poutine apprécie le niveau croissant du Salon aérospatial

Selon Sergueï Tchemezov, la Russie et l'Inde vont signer le contrat sur la création du chasseur Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) dans les plus brefs délais.

«En ce qui concerne la cinquième génération, les travaux sont en cours. La première étape est achevée. La deuxième étape est négociée. Je crois que dans les plus brefs délais, elle sera achevée et les documents seront signés», a indiqué le PDG de Rostec.

Le Salon international aérospatial de Moscou, appelé MAKS, est devenu un évènement majeur pour le monde aéronautique. Organisé traditionnellement en août, le Salon MAKS 2017 se déroule cette année en juillet, du 18 au 23, dans les environs de Moscou.