Fin de l’aide US à l’opposition syrienne: aucun lien avec le dialogue Trump-Poutine au G20

Le Pentagone nourrit l'opposition syrienne avec l'argent du budget consacré au carburant

Le Kremlin ne commente pas la possible fermeture par l'administration américaine du programme de soutien à l'opposition syrienne, a déclaré jeudi le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov.

Ce thème n'a pas été soulevé lors des discussions entre les chefs d'État russe et américain au moment du sommet du G20, a-t-il affirmé en répondant aux questions des journalistes.

Trump et Poutine ont eu un second entretien lors du G20

Le quotidien américain The Washington Post a indiqué que Donald Trump avait décidé de mettre fin au programme de la CIA visant à former et à armer l'opposition antigouvernementale en Syrie. Le programme était en vigueur depuis 2013 et avait pour objectif de faire pression sur le président Bachar el-Assad pour qu'il quitte son poste. Il était beaucoup critiqué aux États-Unis, qualifié d'inefficace.

Cependant, la porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Sanders n'a pas confirmé les informations portant sur une fermeture du programme de la CIA. La CIA elle-même, jointe par Sputnik, s'est refusée à tout commentaire.