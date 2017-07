Le prince saoudien Saoud ben Abdelaziz Al Saoud arrêté pour «abus de pouvoir» (Vidéo)

La police de Riyad a arrêté un membre de la famille royale saoudienne à cause d’une vidéo virale sur laquelle le prince Saoud ben Abdelaziz Al Saoud s’en prend verbalement et physiquement à ses concitoyens. L’arrestation a été effectuée sur ordre du roi d’Arabie saoudite qui avait qualifié les actions du prince «d’abus du pouvoir».

Le prince saoudien Saoud ben Abdelaziz ben Musaed ben Saoud ben Abdelaziz Al Saoud a été arrêté le 19 juillet par la police de Riyad. Un ordre royal a été émis à la suite de l'apparition d'une vidéo montrant le prince en train d'insulter et de frapper des Saoudiens, signale jeudi la chaîne de télévision Al Ekhbariya. Parmi ses victimes figurent des femmes qu'il a qualifiées d'esclaves.

© AFP 2017 ASIF HASSAN Un prince fouetté en Arabie saoudite

Le roi Salmane a précisé que cet ordre servait à prévenir tout comportement indécent et au maintien de la protection des droits de tous les citoyens résidents ainsi qu'à décourager tout abus.

«Le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud a publié un décret d'arrestation immédiate du prince Saoud ben Abdelaziz Al Saoud et son placement en détention et tous ceux qui figuraient dans la vidéo infâme qui montre un abus de pouvoir et des violations de la loi», indique la chaîne de télévision.

La vidéo de l'arrestation a été partagée mercredi par des internautes. Sur les images, on peut voir la police saoudienne en train d'arrêter le prince Saoud ben Abdelaziz Al Saoud.

Ce n'est pas la première action en justice prise publiquement contre un membre de la famille royale saoudienne. En octobre dernier, le prince Turki ben Saoud al-Kabir a été exécuté à Riyad pour avoir tué un autre Saoudien.