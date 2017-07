Les «impressions» de Youri Gagarine sur son premier vol dans l’espace vendues aux enchères

Le groupe Sotheby's a mis en vente quelques pages consacrées au premier vol de Youri Gagarine dans l'espace. Le document comprend la couverture mentionnant la date de cet évènement légendaire, le 12 avril 1961, la deuxième page écrite par le cosmonaute lui-même où il évoque ses impressions et, finalement, une photo où on le voit dans son casque pressurisé.

«Je voudrais décrire mes brèves observations de mon voyage dans l'espace. On pouvait voir très bien la Terre à une altitude de 175-327 kilomètres. Sa surface était presque la même que vu à bord d'un avion volant à une grande altitude. Je pouvais voir nettement des montagnes, de larges rivières, des forêts, les lignes côtières et des îles… La Terre a une très claire et jolie lueur bleue […]. Grâce à une formation complète, je n'ai eu aucun malaise provoqué par les circonstances du vol. Je me porte très bien», a écrit M.Gagarine, accompagnant sa lettre de sa signature personnelle «Pilote-cosmonaute de l'URSS Youri Gagarine, le 15 avril 1961».

Ce document a été préparé pour soumission à la Fédération Aéronautique Internationale, mais finalement c'est une autre version qui a été envoyée.

Les experts de Sotheby's ont baptisé ces archives «monument de l'aube de l'espace», et la description des impressions du premier cosmonaute a été classée au même rang que «les découvertes et les voyages de Christophe Colomb, Amerigo Vespucci ou Fernand de Magellan».

Ce document historique a été vendu aux enchères jeudi, le 20 juillet, au prix de 47.500 dollars (environ 41.000 euros)