L'existence des bases militaires US en Syrie «n'a pas de fondement légal»

Après que le directeur de la CIA Mike Pompeo a déclaré que la Russie n'était engagée dans la guerre en Syrie qu'avec l'objectif unique de «contrarier l'Amérique» et non avec celui de combattre Daech, le ministre russe des Affaires étrangères a riposté en éclaircissant la raison d'être des bases russes en Syrie et a souligné que les américaines, qui font couler beaucoup d'encre ces derniers jours, étaient illégales.

«J'ai entendu dire et même lu que les USA disposaient de dix bases sur le territoire syrien, ce qui veut dire que M. Pompeo veut la même chose que nous en Syrie, mais que le désir des USA est plusieurs fois supérieur au nôtre», a estimé M.Lavrov lors d'une conférence de presse.

«Une autre différence importante: nous ne cachons pas nos deux bases, elles y ont été installées et fonctionnent conformément à des accords intergouvernementaux dans l'objectif de favoriser la lutte contre les terroristes qui sont assez nombreux sur le sol syrien. Les États-Unis ne font pas trop de publicité autour de leurs bases et le fait que ces bases n'ont pas de fondement légal est également évident pour tous.»

En cela, Moscou n'est pas opposé à l'existence des bases américaines en Syrie, mais à condition qu'elles soient installées sur une base légale.

Plus tôt, Mike Pompeo, directeur de la CIA, a dit ne pas avoir de preuves solides du fait que la Russie aspirait vraiment à combattre Daech en Syrie et a aussi indiqué que Moscou était engagé dans le règlement de la crise syrienne plutôt dans le but de contrarier les États-Unis.

Auparavant, l'agence d'information Anadolu a publié des informations concernant la localisation des bases militaires américaines en Syrie. Selon l'agence, les États-Unis en posséderaient plusieurs, dont deux installées dans la région de Rmeilan et dans la province de Hassaké et une autre dans la région de Harab Isk pour y déployer des hélicoptères. Trois autres bases se situeraient dans la province de Hassaké où sont installés des militaires américains, deux autres se trouveraient dans la ville de Manbij. trois autres encore seraient installées dans la province de Raqqa.

Ankara a de son côté démenti avoir fourni d'informations en la matière à l'agence turque.

Le porte-parole du Pentagone, Eric Pahon, a exprimé à Sputnik sa préoccupation par cette publication qui pourrait nuire à la coalition internationale antiterroriste.