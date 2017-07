Deux Israéliens tués dans une attaque à l'arme blanche en Cisjordanie

Deux personnes tuées et deux grièvement blessées dans une attaque terroriste survenue dans la colonie cisjordanienne de Halamiсh. Une femme de 70 ans est dans un état critique, a déclaré vendredi l'armée israélienne.

Un homme de 60 ans et un autre de 40 ans ont été poignardés et sont morts de leurs blessures vendredi soir. Une femme âgée de 70 ans a été grièvement blessée dans l'attaque et une autre de 40 ans, qui a été poignardée dans le dos, souffre de blessures graves, précise la source.

«Une femme de 70 ans a reçu des blessures profondes quand un terroriste a pénétré dans sa maison située dans la colonie de Halamich. Les ambulanciers se battent pour sa vie», a-t-il été indiqué sur la chaîne de télévision locale.

© AFP 2017 HAZEM BADER Un palestinien abattu après avoir tenté de poignarder des soldats israéliens

Un hélicoptère de l'Armée israélienne a été envoyé sur les lieux, selon des ambulanciers paramédicaux et l'armée, cité par Haaretz.

L'incident est survenu après une journée de violences à Jérusalem et en Cisjordanie qui a fait au moins trois victimes palestiniennes.