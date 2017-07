Assaillis par des guêpes, une vingtaine d’enfants hospitalisés au Japon

Plus de 20 enfants ont été hospitalisés ce samedi dans la banlieue de Tokyo au Japon, suite à une attaque des Vespinae, espèce de guêpes parmi les plus agressives. Les médecins assurent qu'ils sont actuellement hors de danger.

Une attaque des Vespinae, l'une des plus agressives espèces de guêpe, a été à l'origine de l'hospitalisation d'une vingtaine d'enfants dans la banlieue de Tokyo au Japon, rapportent ce samedi des médias locaux se référant à des sources au sein des effectifs de pompiers du pays.

Selon les informations présentées par les médecins arrivés sur place pour apporter les premiers secours, les enfants attaqués se reposaient dans un camp de vacances. Leur pronostic vital n'est pas engagé à l'heure actuelle.

Les Vespinae appartiennent à l'espèce de guêpe de la famille des Vespidae. Elles sont classées parmi les agressives et les plus grandes mesurent jusqu'à 10 centimètres de long. Leurs piqûres sont très douloureuses et peuvent causer de nombreux problèmes de santé.