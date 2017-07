L’armée russe au secours d’un village syrien ravagé par la guerre

Les habitants du village de Pchili, dans la région montagneuse de Lattaquié, ont reçu près d'une tonne de fret humanitaire russe, a annoncé Alexandre Vorontsov, porte-parole du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, dans un communiqué.

«Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie couvre toutes les nouvelles régions de Lattaquié. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la localité de Pchili. L'aide humanitaire y est nécessaire parce que le village est très éloigné des régions principales et se trouve dans les montagnes», a déclaré M.Vorontsov.

Il a signalé que 50 villageois ont été tués et plus d'une centaine blessés dans les affrontements. «Le village est habité par plus de 200 personnes qui n'ont plus de quoi se nourrir. Nous avons apporté 300 colis alimentaires, ce qui représente environ une tonne de nourriture», a déclaré le porte-parole du Centre.

Selon lui, le village s'est trouvé pendant quelques années près de la ligne de front et des combats acharnés entre les forces gouvernementales et les terroristes de Daech. Les djihadistes ont pilonné les fermes et les pâturages, afin que les locaux ne puissent plus exploiter leur terre.

Après que la province a rejoint le cessez-le-feu, la région est devenue beaucoup plus calme, raconte le porte-parole. Les habitants se remettent à cultiver fruits et légumes, mais il n'y a personne pour élever le bétail car plusieurs hommes de Pchili servent actuellement dans l'armée syrienne.

Quelques jours avant l'arrivée du convoi russe, le Centre, en collaboration avec les autorités locales, a dressé une liste des personnes ayant besoin d'une assistance, dont les plus démunis, les veuves et les orphelins. Les colis alimentaires ont été distribués par des coupons spéciaux en premier lieu aux parents et épouses des militaires morts de l'armée syrienne et aux personnes âgées privées de soutien familial.