La Chine lance son «Train céleste», le plus rapide du pays

Le train suspendu le plus rapide en Chine, connu sous le nom de «Train céleste», a commencé à circuler en régime de tests dans la ville de Qingdao, située dans la province de Shangdong, annonce la chaîne télévisée CGTN.

Le train a été mis au point par la société chinoise CRRC Qingdao Sifang, qui voulait obtenir un moyen de transport ultraléger se déplaçant à une vitesse moyenne. Ce train à frais réduits devrait être très en demande dans les régions montagneuses et les grandes villes.

«Ce train monorail est équipé d'un moteur électrique de nouvelle génération à aimants constants, qui assure une plus grande puissance, un volume physique plus réduit, un niveau de bruit plus bas, un poids plus léger, le tout permettant de baisser le coût de son exploitation», a indiqué le directeur technique de la compagnie, Liu Yuwen.

Le train est suspendu à un monorail installé à une altitude de 5 à 10 mètres et se compose de trois à cinq wagons pouvant accueillir 510 passagers.

Sa vitesse maximale est de 70 km/h.

Le train suspendu a été inventé au début du XXe siècle. En 1901, il a été lancé dans la ville allemande de Wuppertal, où il circule toujours aujourd'hui.

La technologie des trains suspendus est utilisée par l'Allemagne, le Japon et la Chine.