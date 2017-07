Tir depuis la bande de Gaza: l’obus est tombé sur le territoire d’Israël, sans exploser

Le projectile en provenance de la bande de Gaza, tiré ce dimanche matin sur Israël, n'a pas explosé dans les airs mais est tombé sur le territoire de l'État hébreu, ont annoncé des militaires israéliens.

«Le contrôle effectué a révélé que l'obus tiré ce matin sur le territoire israélien était tombé dans une aire ouverte près du Conseil régional de Sha'ar Hanegev», a déclaré le porte-parole de l'armée.

Auparavant, un projectile a été tiré de la bande de Gaza le 26 juin, sans faire ni victime ni dégât.

© AP Photo/ Baz Ratner Israël dénonce un tir effectué depuis la bande de Gaza

Les tirs de projectiles depuis la bande de Gaza sont attribués à de petits groupes djihadistes échappant au contrôle des autorités de l'enclave. Israël, toutefois, en fait porter la responsabilité au Hamas, qui contrôle l'enclave palestinienne, et bombarde généralement les bases de sa branche armée en représailles.

Depuis le conflit dévastateur de l'été 2014, Israël et le Hamas, qui se sont livré trois guerres depuis 2008, observent un cessez-le-feu fragile.

Des experts israéliens ont calculé qu'en 2016 le nombre de tirs effectués depuis la bande de Gaza a été à son plus bas niveau depuis 11 ans. Selon eux, l'année passée, les terroristes ont tiré 15 missiles, contre 24 en 2015 et 3852 en 2014, l'année du plus grand conflit militaire d'Israël avec des groupes armés palestiniens.