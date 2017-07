Au salon MAKS-2017, la Russie décroche pour 6 mds EUR de contrats

Le salon aérospatial international MAKS-2017 a généré des contrats et des accords d’intention sur la vente d’avions et d’hélicoptères russes pour un montant d’environ six milliards d’euros.

La Russie a signé des contrats pour 400 milliards de roubles (environ 5,8 milliards d'euros) lors du salon aérospatial international MAKS-2017 qui s'est tenu à Joukovski, dans la région de Moscou, du 18 au 23 juillet, a annoncé dimanche le ministère russe de l'Industrie et du Commerce.

«Le volume des contrats et des accords d'intentions signés à Joukovski atteint 400 milliards de roubles», a indiqué le ministère.

Il est notamment question d'un contrat ferme portant sur la livraison de 20 avions moyen-courriers Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) à la compagnie aérienne Aeroflot et d'un contrat de leasing de 16 avions MC-21 à la compagnie aérienne Red Wings. L'Agence russe d'exportation de l'armement (Rosoboronexport) a signé 15 contrats et accords de coopération internationale pendant le salon.

La 13ème édition du salon MAKS a battu plusieurs records: 20.000 m² de surface d'exposition et un nombre en hausse de participants russes et étrangers. Plus de 1.500 sociétés y ont organisé des présentations et des rencontres. Quelque 450.000 personnes ont assisté aux spectacles aériens du salon.

Le Salon aérospatial international MAKS se déroule tous les deux ans à Joukovski depuis 1993. Y sont présentées les dernières réalisations russes dans les domaines de l'aéronautique et de l'industrie spatiale, notamment pour développer les projets conjoints avec des partenaires étrangers.