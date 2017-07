L'armée syrienne reprend le contrôle de 3 champs d'hydrocarbures dans la région de Palmyre

L'armée syrienne est parvenue à reprendre le contrôle de trois champs d'hydrocarbures et d'un complexe gazier dans la région de Palmyre, selon l’État-major russe.

Lors d'une opération menée pour bloquer et éliminer un groupe important de Daech aux alentours de Palmyre, des soldats de l'Armée syrienne ont pris le contrôle de trois champs d'hydrocarbures et d'un complexe gazier, a annoncé Sergueï Roudskoï, chef du commandement opérationnel de l’État-major de l'Armée russe.

«Dans la région de Palmyre, les troupes gouvernementales ont lancé des offensives en direction du nord-ouest, de l'est et du sud-est. Lors des combats, les terroristes ont été chassés de la localité d'Arak, dont l'emplacement est stratégique», a indiqué Sergueï Roudskoï.

Selon lui, l'armée syrienne a pu reprendre le contrôle total des trois champs d'hydrocarbures d'al-Shaer, Magara et Arak, ainsi que de l'important complexe gazier T-3.

© AP Photo/ Omar Sanadiki L’armée syrienne reprend le contrôle d’une station de pompage de pétrole près de Palmyre

Auparavant, trois localités et 66 hauteurs stratégiques avaient été reprises par l'Armée arabe syrienne non loin de Palmyre. De plus, les combattants de Daech avaient été délogés du champ gazier d'al-Shaer, ayant perdu ainsi les revenus provenant de l'exploitation illégale.

Depuis la reprise de la cité antique de Palmyre en mars dernier, les troupes gouvernementales syriennes avancent progressivement dans la province de Homs. L'Armée arabe syrienne affronte les djihadistes de Daech, infligeant des pertes humaines et matérielles à l'organisation terroriste.