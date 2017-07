Attaque à la tronçonneuse en Suisse: l'identité de l'assaillant établie

L'identité de l'individu qui a blessé ce lundi plusieurs passants dans la ville suisse de Schaffhausen a été établie par la police, signale le journal Blick. Il s'agit de Franz Wrousis, 51 ans, qui, ces dernières semaines, vivait dans les bois environnant la ville.

© REUTERS/ Arnd Wiegmann La police communique les signes particuliers de l’assaillant à la tronçonneuse en Suisse

L'attaque a eu lieu dans une succursale de la SCC Assurance. Après avoir commis son geste, l'assaillant a pris la fuite en voiture.

Franz Wrousis, sans domicile fixe, vivait dans les bois aux alentours de la commune de Laufen-Uhwiesen, située à deux kilomètres de Schaffhausen. Selon les habitants, il se comportait parfois de manière agressive. La police a précisé qu'il était client de la CSS Assurance.

Plus tôt dans la journée, les policiers avait pu établir le portrait robot de l'assaillant après avoir interrogé les témoins. Le journal Der Bund indiquait qu'il s'agissait d'un homme chauve d'un mètre quatre-vingt-dix à l'apparence négligée. La police avait également publié une photo sur laquelle on voit l'individu soupçonné vêtu d'un T-shirt vert et d'un jean noir.

Cinq personnes ont été blessées dans l'attaque à la tronçonneuse survenue dans la ville suisse de Schaffhausen.