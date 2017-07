L’Allemagne craint que les sanctions antirusses aient un impact sur le pays

L'alourdissement des sanctions antirusses, voté mardi 25 juillet par la Chambre des représentants du Congrès, serait en mesure de geler de nombreux projets importants d'entreprises allemandes et de mettre en péril l'économie du pays, a déclaré Volker Treier, directeur général adjoint de l'Association fédérale des chambres de commerce d'Allemagne.

«Les nouvelles sanctions prévues par les États-Unis contre la Russie […] sont conçues de manière à avoir des effets extraterritoriaux», a-t-il souligné.

Et d'ajouter que si on interdit aux entreprises allemandes de participer à la construction de gazoducs, les projets d'importance, relatifs à la sécurité énergétique, pourraient être suspendus.

«Dans ce cas, cela va également toucher l'économie allemande», a indiqué M.Treier.

Il a en outre rappelé que Berlin s'était déjà prononcé contre l'introduction de nouvelles sanctions.

«On a l'impression que la partie américaine poursuit ses propres intérêts économiques», a conclu M.Treier.

La chambre basse du Congrès des États-Unis a adopté mardi à la quasi-unanimité de nouvelles sanctions contre la Russie, un projet qui provoque la colère de Moscou mais aussi de l'Europe, car il permettrait de sanctionner des entreprises européennes.

Le texte, adopté par 419 voix contre trois, doit maintenant être approuvé par le Sénat et promulgué ou non par le Président. On ignore pour le moment la date du vote à la chambre haute.